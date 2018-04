Münzgeld aus zwei Energiesäulen gestohlen

Polizei Auf einer Campinganlage in in Weilmünster

Weilmünster In den vergangenen dreieinhalb Wochen haben Unbekannten mehrfach die Münzbehälter zweier Energiesäulen auf einer Campinganlage in der Straße „Am Froschgraben“ in Weilmünster aufgebrochen.

