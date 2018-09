Musik im Kanapee

KONZERT „Thursday Night Music Club“ erwartet Gastmusiker

WEILBURG Einmal im Monat, immer am ersten Donnerstag, machen „Thursday Night Music Club“ Musik im Kanapee in Weilburg. Zum Jahresabschluss am 7. Dezember gibt’s ein besonderes Konzert.

Copyright © mittelhessen.de 2017