Musiker bilden Kinder aus

Runkel Am Sonntag, 18. März, steht von 15 bis 17 Uhr im Musikhaus neben der evangelischen Kirche in Runkel ein Werbe- und Informationstag für die neuen Ausbildungskurse des Musikvereins Runkel an.

