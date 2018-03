Mutmaßlicher Drogendealer gefasst

Kriminalität I Weitere Straftaten ermittelt

Limburg Ein mutmaßlicher Drogendealer ist den Beamten der Limburger Kriminalpolizei am Donnerstag in der Wiesbadener Straße in Limburg ins Netz gegangen. Bei Durchsuchungen kamen eine ganze Reihe weiterer Delikte ans Licht. Auch der Verstoß gegen das Waffengesetz.

