Kräuter

Nabu lädt zur Wanderung

Weinbach-Gräveneck Am Sonntag, 22. April, beginnt um 13.30 Uhr am Festplatz in Gräveneck eine Kräuterwanderung, zu der die Nabu-Ortsgruppe einlädt. Landwirt und Agrarwissenschaftler Lukas Becker gibt Erläuterungen zum Thema „Essen ist Leben – was wächst auf den landwirtschaftlich bearbeiteten Äckern?“. Heilpraktikerin Gabriele Becker stellt Pflanzen vor, die am Rand der Äcker und Wege wachsen.

