Natur

Nach Gräveneck laufen

Weilburg Der Westerwaldverein Weilburg wandert am Mittwoch, 12. September, nach Gräveneck. Treffpunkt ist um 9.45 Uhr am Bahnhof in Weilburg. Die Langwanderer gehen dort um 10 Uhr Richtung Freienfels los. Über die Hohe Straße geht es nach Gräveneck. Die Kurzwanderer treffen sich um 10.40 Uhr am Bahnhof, fahren um 10.57 Uhr mit dem Zug bis nach Fürfurt und wandern auf dem Radweg nach Gräveneck.

