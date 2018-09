Nach Zusammenstoß flüchtet der Fahrer

Straftat Unfall in Limburgs Westerwaldstraße

Limburg Der Fahrer eines weißen Kastenwagens hat am Donnerstag nach einem Unfall in der Westerwaldstraße in Limburg die Flucht ergriffen, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Dies teilte die Polizei mit.

