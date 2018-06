Veranstaltung

Nachfolge bei Firmen regeln

Limburg Existenzgründer, die eine Firma übernehmen wollen, oder Unternehmer, die ihren Betrieb inner- oder außerhalb der Familie weitergeben möchten, können sich am Mittwoch, 20. Juni, in der IHK Limburg über die komplexe Unternehmensnachfolge informieren.

