Navi ist verschwunden

Kriminalität Fiat wird in Weilburg aufgebrochen

Weilburg Wenige Minuten haben Autoaufbrechern am Dienstagvormittag in der Straße „An der Backstania“ in Weilburg gereicht, um aus einem Fiat Doblo ein Navigationsgerät sowie eine Bauchtasche zu entwenden.

