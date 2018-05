Selbsthilfe

Neue Gruppe trifft sich

Selbsthilfe Für Angehörige an Demenz Erkrankter

Weilburg-Kubach Die im April 2017 gegründete Selbsthilfegruppe für Angehörige an Demenz erkrankter Menschen trifft sich alle zwei Wochen montags ab 18 Uhr im Raum der Kubacher Initiative Zusammenhalt in der Volkshalle in Kubach. Das nächste Treffen ist am 14. Mai.

