Diebstahl

Neuwagen sind nun radlos

Limburg Auf Kompletträder haben es Diebe im Laufe des Wochenendes in der Straße „An der Meil“ in Limburg abgesehen. An einem Autohaus montierten sie von zwei Neufahrzeugen jeweils den kompletten Radsatz ab.

