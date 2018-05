Nissan fährt Rentner an

Verkehr Beim Rückwärtsfahren nicht aufgepasst

Limburg Am frühen Mittwochnachmittag sind zwei Fußgänger in der Plötze in Limburg von einem Fahrzeug angefahren und leicht verletzt worden. Die beiden Fußgänger im Alter von 73 und 75 Jahren schauten sich gerade ein Denkmal vor einem dortigen Café an, als der 46-jährige Fahrer eines Nissan Pickup mit seinem Auto rückwärts fuhr und sowohl den Mann als auch die Frau mit seinem Wagen erfasste.

