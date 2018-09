Konzert

Nordische Musik hören

Kultur „Nordic Sunset“ gastieren in Schupbach

Beselich-Schupbach Live-Musik mit viel Gefühl versprechen Gela und Dedl von „Nordic Sunset“, die am Samstag, 29. September, ab 19 Uhr in der Kulturscheune in Schupbach zu Gast sind. Das Duo aus Schleswig-Holstein tourt seit einigen Jahren durch Deutschland und bietet Kleinkunstprogramm.

