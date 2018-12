Eisenbahn

Nostalgisch unterwegs

Weilburg/Limburg Die Oberhessischen Eisenbahnfreunde aus Gießen unternehmen mit einem Schienenbus eine Sonderfahrt. Auf den Rüdesheimer Weihnachtsmarkt geht es am Samstag, 15. Dezember. Die Abfahrt erfolgt in Gießen gegen 11 Uhr. Weitere Zustiege sind in Wetzlar, Weilburg und Limburg. Die Eisenbahnfreunde unterstützen bei der Fahrt Bedürftige aus Gießen.

