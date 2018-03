Seminar

Obstwiese wird zum Lernort

Limburg-Weilburg Ein Seminar zum Thema „Lernort Obstwiese im Herbst“ bietet die Umweltberatung des Landkreises Limburg-Weilburg am Donnerstag, 28. September, von 15 bis 18.30 Uhr in der Pestalozzischule in Weilburg an.

