Oliver Jung bringt Haushalt ein

Politik Merenbergs Gemeindevertreter tagen

Merenberg Bürgermeister Oliver Jung (SPD) bringt am Donnerstag, 15. November, den Entwurf für den Haushaltsplan der Gemeinde Merenberg ein. Im kommenden Jahr sieht dieser einige Investitionen vor, unter anderem die Erschließung des Baugebiets in Reichenborn, den Bau des Kreisverkehrs im Gewerbegebiet Merenberg am neuen Autohof und unter anderem die Erneuerung des Kanals im Zuge der Sanierung der Weilburger Straße durch Hessen Mobil, wie Jung erklärt.

