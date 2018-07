Familienbildung

Oma soll kess erziehen

Familie Kurs für Eltern und Großeltern startet

Hadamar/Limburg Wenn Oma und Opa auf die Kinder aufpassen, kann es zu Konfliktsituationen kommen. Deshalb bietet die Familienbildungsstätte erstmals einen „Kess-erziehen“-Kursus für Eltern und Großeltern an. Der Kursus „Hand in Hand“ findet mittwochs am 15., 22. und 29. August jeweils von 18 bis 20 Uhr in der Familienbildungsstätte in Hadamar statt. Die Teilnahmekosten betragen pro Familie (Eltern und Großeltern) für alle drei Abende 36 Euro.

