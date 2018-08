Gewalt

Opel Corsa demoliert

Limburg Am Montagvormittag haben Zeugen der Polizei in der Straße „In den Elf Morgen“ in Limburg einen stark beschädigten Opel Corsa gemeldet. Der blaue Wagen stand in einem Garagenbereich, als Unbekannte Reifen sowie Scheiben des abgemeldeten Autos zerstörten. Der entstandene Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

