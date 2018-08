Unfall

Opel Mokka beschädigt

Limburg Im Laufe des Donnerstages ist ein grauer Opel Mokka in der Joseph-Heppel-Straße in Limburg bei einer Unfallflucht beschädigt worden. Der Wagen stand zwischen 9 und 14.30 Uhr am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Innenstadt, als ein bisher unbekanntes Auto den Opel touchierte und dabei einen Schaden in Höhe von 2500 Euro verursachte.

Copyright © mittelhessen.de 2018