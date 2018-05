Verkehr

Opel stößt mit einem Lastwagen zusammen

Verkehr 18-jähriger Fahranfänger muss in Klinik

Limburg Ein 18-jähriger Fahranfänger ist am Dienstagabend in der Ste.-Foy-Straße in Limburg bei einem Verkehrsunfall verletzt worden und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

