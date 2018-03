Ostereierschießen beim Schützenverein

TRADITION Schießen für die Lebenshilfe

LIMBURG Der Schützenverein lädt zum 25. Ostereierschießen in das Schützenhaus in den Eduard-Horn-Park ein - für einen guten Zweck. Die Eröffnung ist am Freitag, 11. März, von 18 bis 21 Uhr.

