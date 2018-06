Paketdiebe schlagen zu

Villmar In der Unicastraße in Villmar sind unbekannte Täter zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen in ein Gewerbegebäude eingebrochen. Dort öffneten sie mehrere Pakete und stahlen den Inhalt. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

Copyright © mittelhessen.de 2018