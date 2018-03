Kirchenmusik

Pallottiner feiern Ostern

Limburg Am Gründonnerstag, 29. März, gestaltet die Choralschola der Pallottiner den Abendmahlsgottesdienst um 20 Uhr. Die Karfreitagsliturgie am 30. März um 15 Uhr wird von der Schola für gemischte Stimmen musikalisch gestaltet. Im Konventamt am Ostersonntag, 1. April, um 9.30 Uhr singt der Kirchenchor St. Marien. Die feierliche Vesper um 17.30 Uhr wird wieder von der Choralschola mitgestaltet.

