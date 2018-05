Verkehr

Parkplätze sind gesperrt

Weilburg Aus Anlass des neunten evangelischen Jugendkirchentags in Weilburg stehen die Parkplätze des Marktplatzes und am Schlossplatz ab Dienstag, 29. Mai, ab 6 Uhr nicht mehr zur Verfügung. Der Festplatz Hainallee sowie die Wohnmobilstation in der Hainallee stehen ab Montag, 28. Mai, ab 6 Uhr als Parkraum für Wohnmobile nicht mehr zur Verfügung.

