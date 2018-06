Parlament entscheidet über Hengen

Politik

Beselich-Obertiefenbach Werden die gemeindeeigenen Feldwege im Gebiet Hengen nun an die Firma Schaefer Kalk verkauft, wie es die Mehrheit der Beselicher in einer Bürgerbefragung wollte? Die Gemeindevertreter werden in ihrer Sitzung darüber zu entscheiden haben.

