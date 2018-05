Verkehr

Parlament macht Weg frei

LÖHNBERG Wenn die Arbeiten für den vierspurigen Ausbau der B 49 von Löhnberg in Richtung Biskirchen beginnen, dann will sich die Gemeinde Löhnberg einen Wunsch erfüllen: eine zweite Anbindung an die Bundesstraße.

Copyright © mittelhessen.de 2018