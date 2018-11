Von Dieter Fluck

NACHRUF

Paul Labonté †

Am 18. November ist Paul Labonté nach kurzer Krankheit gestorben. Der Stadtälteste und frühere Frankfurter Stadtverordnetenvorsteher wurde 95 Jahre alt. Labonté wurde am 16. April 1923 in Limburg geboren, wo er sich als Sozialpolitiker einen Namen machte. Seine geistigen Wurzeln bezog der gelernte Großhandelskaufmann in den katholischen Jugendverbänden in der Zeit des Nationalsozialismus. Während seiner dreijährigen Kriegsgefangenschaft bis 1946 in den USA lernte er in regelmäßigen Lagervorträgen von Wissenschaftlern, Gewerkschaftern und Politikern, dass es sich lohnt, sich für die Demokratie einzusetzen.

