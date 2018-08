Kirche

Pfarrer tauschen Kanzeln

Glaube Von Weilmünster nach Kubach

Weilburg-Kubach Pfarrerin Konstanze Buddruss aus Weilmünster hält anlässlich des Projekts „Kanzeltausch im Dekanat Weilburg“ am Sonntag, 12. August, ab 10 Uhr in der Kirche in Kubach einen Gottesdienst.

