Veranstaltung

Pfeile und Bogen bauen und Brot backen

Aktion Kinder ab sechs Jahren erleben Mittelalter

Runkel-Steeden Auch in diesem Jahr bietet der Steedener Heimat- und Geschichtsverein wieder eine Veranstaltung für Kinder und Jugendliche an. Für Samstag, 23. Juni, ist ein Kinder- und Jugendtag geplant, der ganz im Zeichen eines mittelalterlichen Marktes stehen wird. Von 10 bis etwa 17 Uhr werden auf dem Gelände des Steedener Kleintierzuchtvereines Tongefäße gebrannt, Bögen und Pfeile gebaut, mittelalterliche Wappen kreiert und verschiedene Brotsorten gebacken, die nachmittags beim bunten Markttreiben dann untereinander getauscht werden können. Zu diesem Markttreiben gehören auch eine Schießbude, in der mit Holzgewehren nach interessanten Gewinnen geschossen wird sowie die Ausstellung verschiedener Kleintiere. Für Speisen und Getränke ist gesorgt.

