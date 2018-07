Kultur

Phantom der Oper in Weilburg

Weilburg Für Musicalfreunde in der Region kündigt sich ein besonderes Ereignis an: Im Januar wird in Weilburg eine Aufführung der Musikal-Hits „Phantom der Oper“ stattfinden. Der Kartenvorverkauf dafür hat jetzt bereits begonnen.

Copyright © mittelhessen.de 2018