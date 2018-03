Motorsport

Piloten messen ihre Kräfte

Weilmünster-Laubuseschbach Kurz vor Ostern startet der MSC Laubuseschbach mit einem Training für Jedermann in die neue Motocross-Saison. Am Samstag und Sonntag, 17. und 18. März, können MX-Piloten aller Altersstufen – ob Solo-Klasse, Gespanne oder Quad – den Winter aus den müden Knochen schütteln und ein erstes Kräftemessen auf der gut präparierten Piste in Laubuseschbach wagen.

