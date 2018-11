Beruf

Plakate hängen in der Bank

Weilburg Das Gymnasium Philippinum Weilburg veranstaltet eine Projektwoche zur Berufs- und Studienorientierung. Im Zuge dessen gab es einen Plakatwettbewerb. Die Prämierung der besten Plakate wurde bereits in der Schule erledigt. Die Kreissparkasse stellt die besten Plakate in den Räumlichkeiten der Geschäftsstelle in Kubach aus.

Copyright © mittelhessen.de 2018