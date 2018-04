Polizei sucht Radfahrer

Verkehr Unbekannter beschädigt parkendes Auto

Beselich-Obertiefenbach Am Sonntagnachmittag ist in der Straße „Am Kies“ in Obertiefenbach ein unbekannter Fahrradfahrer gegen einen geparkten Hyundai gestoßen. Dabei entstand an dem Wagen ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. Die Ermittlungen aufgrund von Zeugenaussagen dauern derzeit an.

