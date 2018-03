Schaden

Polizei sucht einen Lastwagen

Bad Camberg Am Mittwochvormittag ist ein geparkter, silberner Peugeot in der Robert-Bosch-Straße in Bad Camberg auf einem Firmengelände beschädigt worden. Die Fahrerin bemerkte gegen 11.30 Uhr den Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro im Heckbereich ihres Wagens. Kurz zuvor hatte eine Zeugin ein Geräusch im Bereich der Unfallstelle wahrgenommen und einen Lkw mit holländischem Kennzeichen von dem Parkplatz wegfahren sehen.

