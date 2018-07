Pollerleuchte demoliert

Hadamar-Oberzeuzheim Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einem Vorgarten in der Sudetenstraße in Oberzeuzheim gewütet. Dabei wurde eine Pollerleuchte so beschädigt, dass sie aus dem Fundament gezogen wurde. Der dadurch entstandene Schaden wird auf 200 Euro geschätzt.

Copyright © mittelhessen.de 2018