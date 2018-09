Polizei

Porsche beschädigt

Runkel-Dehrn Ein am Waldrand in Dehrn geparkter schwarzer Porsche Panamera ist am Dienstagmittag beschädigt worden. Das teilte die Polizei mit. Die Täter sind bislang unbekannt. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro, schätzt die Polizei. Die Tat geschah mutmaßlich, als die Fahrerin des Wagens gerade mit ihrem Hund im Wald spazieren war.

