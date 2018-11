Polizei

Portemonnaie verschwunden

Löhnberg Am Mittwochnachmittag haben laut der Polizei Autoaufbrecher auf einem Pendlerparkplatz in der Straße „Vogelsang“ in Löhnberg zugeschlagen. Die unbekannten Täter sollen die Scheibe eines dort geparkten blauen VW Golf beschädigt haben und durch die entstandene Öffnung eine im Fahrzeug abgelegte Geldbörse gestohlen haben.

