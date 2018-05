Parlament

Preise für Bauland erhöht

Mengerskirchen Wer in Mengerskirchen bauen will, muss für nicht erschlossene Grundstücke tiefer in die Tasche greifen. Die Gemeindevertreter haben eine Erhöhung für Rohwohnbauland beschlossen – das bedeutet für Häuslebauer in Waldernbach eine Nachzahlung.

