Familienbildung

Pubertät: Eltern bilden sich weiter

Familie Familienbildungsstätte lädt für zwei Samstage nach Hadamar ein

Hadamar Am Samstag, 3. und 17. November, bietet die katholische Familienbildungsstätte in Hadamar in ihren Räumen von 9.30 bis 16 Uhr den Kursus „KESS erziehen: Abenteuer Pubertät“ an. Dieser Kursus unterstützt Eltern in der Zeit des Umbruchs und zeigt Wege, wie sie Jugendliche in ihrem Selbstwertgefühl stärken, Grenzen respektvoll setzen und Kooperationen entwickeln können.

