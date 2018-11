Verkehr

Radfahrer geht auf die Flucht

Limburg-Linter Am Dienstagnachmittag hat ein Fahrradfahrer in der Mainzer Straße in Linter einen geparkten BMW beschädigt. Der BMW stand gegen 17.30 Uhr vorm Postgebäude. Nachdem der Fahrradfahrer von einem Zeugen angesprochen wurde, ergriff der Mann die Flucht. Ein weiterer Zeuge nahm dann die Verfolgung des Mannes bis zum Friedhof in Linter auf.

