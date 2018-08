Fitness

Radler sind unterwegs

Limburg-Weilburg Der VCD-Kreisverband lädt für Sonntag, 12. August, zu einer Radtour durch das Wörsbachtal ein. Los geht es um 9.45 Uhr am Bahnhof in Eschhofen. In einem Brauhaus in Idstein gibt es gegen 13 Uhr Mittagessen. Ab 14.30 Uhr radelt die Gruppe über Walsdorf und Würges nach Bad Camberg und durch das Emsbachtal zurück nach Eschhofen. Die Ankunft ist für 17.30 Uhr geplant.

