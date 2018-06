Randalierer hält die Polizei in Atem

Gewalt 20-Jähriger tobt in Heckholzhausen

Beselich-Heckholzhausen In der Nacht zum Donnerstag hat sich ein 20-jähriger Mann in der Lindenstraße in Heckholzhausen dem Platzverweis einer Streife der Weilburger Polizei widersetzt.

Copyright © mittelhessen.de 2018