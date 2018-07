Gewalt

Randalierer muss auf die Wache

Limburg Ein 34-jähriger Mann hat am Dienstag in einem Einkaufsmarkt in der Hospitalstraße in Limburg randaliert, weshalb er vorläufig in Polizeigewahrsam genommen wurde. Zeugenaussagen zufolge habe der Mann mehrere Passanten innerhalb des Geschäftes bedroht und Teile der Einrichtung beschädigt. Mutmaßlich soll er dabei auch ein Messer eingesetzt haben.

