Rathäuser hissen am Sonntag die Fahnen

Gedenktag „Nein zu Gewalt an Frauen“

Limburg-Weilburg Anlässlich des Gedenktages „Nein zu Gewalt an Frauen“ am Sonntag, 25. November, werden im Landkreis Limburg-Weilburg an vielen Rathäusern und öffentlichen Gebäuden die Fahnen „Frei leben“ gehisst.

