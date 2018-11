Reinliche Einbrecher

Kriminalität Badetücher und Parfüm gestohlen

Runkel-Ennerich Zwischen Freitag und Dienstag hatten es Einbrecher laut der Polizei in der Straße „Am Schlossersgraben“ in Ennerich auf ein Einfamilienhaus abgesehen. Die unbekannten Täter hätten gewaltsam ein Fenster auf der Rückseite und geöffnet und so den Wohnraum betreten. Dort sollen sie dann ein Parfüm sowie zwei Badetücher gestohlen haben.

