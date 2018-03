Sprechstunde

Rentenexperte hilft weiter

Villmar In Zusammenarbeit mit der katholischen Arbeitnehmer-Bewegung Villmar hält der Versichertenberater der Deutschen Rentenversicherung, Raimund Friedrich, am Mittwoch, 28. März, von 14 bis 18 Uhr am Kissel 34 in Villmar Sprechstunden ab. Kostenlos berät er die Versicherten zu allen Fragen der gesetzlichen Rentenversicherung der Arbeiter und Angestellten und hilft den Versicherten bei Kontenklärungen und beim Ausfüllen von Rentenanträgen.

