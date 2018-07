Verkehr

Rentnerin gerät auf falsche Spur

Elbtal-Dorchheim Mutmaßlich das Überfahren der Fahrbahnmarkierung einer 76-jährigen Fiat-Fahrerin war Auslöser für einen Unfall, der sich am Donnerstagmittag auf der L 3046 ereignete. Ersten Ermittlungen nach war die 76-Jährige mit ihrem Wagen in Richtung Ellar unterwegs, als sie auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort streifte sie einen entgegenkommenden Lkw, der in Richtung Dorchheim unterwegs war. Dabei wurde der Außenspiegel des Fiats beschädigt und die 76-Jährige leicht verletzt.

