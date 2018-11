Vereinsleben

Rheuma-Liga lädt ein

Vereinsleben Für Wassergymnastik anmelden

Weilburg Das Monatstreffen der Selbsthilfegruppe ,,Rheuma“ in Weilburg findet für dieses Jahr zum letzten Mal am Mittwoch, 21. November, ab 18 Uhr in der Personalcafeteria im Untergeschoss des Kreiskrankenhauses Weilburg statt. Das nächste Treffen ist am 16. Januar 2019.

Copyright © mittelhessen.de 2018