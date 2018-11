Kirche

Rollen werden verteilt

Weinbach-Elkerhausen Zur Verteilung der Rollen für ein Krippenspiel und zum Einüben der Weihnachtslieder treffen sich alle interessierten Kinder ab fünf Jahren am Samstag, 3. November, ab 10.30 Uhr in der Kirche in Elkerhausen.

