Aktion

Rotary-Club lädt zum Afrika-Fest ein

Benefizveranstaltung Erlöse für guten Zweck

Weilburg Unter dem Motto „Wir helfen Menschen vor Ort und in der Welt“ richtet der Rotary-Club Weilburg gemeinsam mit einigen Partnern am Sonntag, 6. Mai, von 10 bis 18 Uhr auf dem König-Konrad-Platz in Weilburg ein Afrika-Fest aus.

